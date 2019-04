Volebná komisia prepočítava hlasy pri voľbe primátora v Istanbule

Vo voľbách na post primátora Istanbulu vedie tesnou väčšinou 48,79 percenta hlasov kandidát sekulárnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Ekrem Imamoglu pred Binalim Yildirimom z vládnej AKP.

Ankara 3. apríla (TASR) - Turecká ústredná volebná komisia začala v stredu proces prepočítavania volebných hlasov v Istanbule po tom, ako vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) v utorok napadla výsledky nedeľňajších volieb primátorov Ankary a Istanbulu. Informovali o tom agentúra AFP a turecká štátna tlačová služba Anadolu.



"Okrskové oddelenia istanbulskej volebnej rady sa po včerajšom proteste (proti výsledkom volieb) rozhodli prepočítať volebné lístky v ôsmich okrskoch," vyhlásil podľa AFP predseda ústrednej volebnej komisie (YSK) Sadi Güven.



Dodal, že niektoré oddelenia už začali proces prepočítavania hlasov, z ktorých väčšinu pôvodne označili za neplatné.



Ako uviedla agentúra Anadolu, Güven taktiež upozornil na to, že prepočítavanie hlasov nie je ničím neobvyklým a došlo k nemu aj v predchádzajúcich voľbách.



Hoci AKP, ktorej členom je aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, získala spolu so svojím koaličným partnerom v nedeľňajších komunálnych voľbách celkovo viac ako 50 percent hlasov, porážka jej kandidátov na post primátorov v hlavnom meste, ako aj ekonomickom centre krajiny, by pre ňu predstavovala zásadný neúspech.



Vo voľbách na post primátora Istanbulu vedie tesnou väčšinou 48,79 percenta hlasov kandidát sekulárnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Ekrem Imamoglu pred Binalim Yildirimom z vládnej AKP. Ten podľa predbežných výsledkov volieb získal 48,51 percenta platných hlasov.



Až 300.000 hlasov odovzdaných vo voľbách primátora Istanbulu označili za neplatné, píše Anadolu.



Komunálne voľby v Turecku boli vnímané ako test podpory Erdoganovi v situácii, keď štát s 81 miliónmi obyvateľov čelí hospodárskej recesii s dvojcifernou infláciou, rastúcim cenám potravín a vysokej miere nezamestnanosti.



Erdogan a AKP zvíťazili v každých voľbách od roku 2002, keď sa táto strana dostala k moci. Podľa analytikov súvisí výsledok nedeľňajších komunálnych volieb práve s ekonomickou stagnáciou Turecka.