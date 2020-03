FOTO: V tureckom parlamente sa strhla bitka počas debaty o Sýrii

Bitka medzi poslancami tureckého parlamentu, ku ktorej došlo počas napätej diskusie o vojenskej účasti Turecka na severozápade Sýrie 4. marca 2020. Foto: TASR/AP

Ankara 4. marca (TASR) - V tureckom parlamente sa v stredu medzi vládnymi a opozičnými poslancami strhla bitka, ku ktorej došlo počas napätej diskusie o zapojení armády Turecka do bojov na severozápade Sýrie. Informovala o tom agentúra AP.Na zverejnenom videozázname je vidieť, ako sa desiatky zákonodarcov z vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) strkajú a navzájom si vymieňajú údery, zatiaľ čo iní poslanci sa ich pokúšajú od seba odtrhnúť. Niektorí zákonodarcovia počas bitky spadli na zem, informovala turecká televízia Habertürk.Ako pripomenula AP, k bitkám v tureckom parlamente dochádza bežne.Bitka sa strhla, keď sa za rečnícky pult postavil Engin Özkoc z CHP. Krátko predtým na tlačovej konferencii nazval Erdoganačlovekom. Prezidenta tiež obvinil, že posiela do boja deti tureckých občanov, zatiaľ čo Erdoganov syn sa údajne vojenskej službe vyhol.Samotný Erdogan predtým obvinil opozíciu, že je, za spochybňovanie zapojenia tureckej armády do bojov v provincii Idlib na severozápade Sýrie.V Idlibe zahynulo za uplynulý mesiac viac ako 50 tureckých vojakov, 33 z nich počas útoku z minulého štvrtka.Turecko, ktoré podporuje niektoré protivládne povstalecké skupiny, poslalo do Sýrie tisíce vojakov s cieľom zabrániť ofenzíve sýrskej vlády podporovanej Ruskom zameranej na opätovné dobytie provincie Idlib.