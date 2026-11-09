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Výbuch v závode na výrobu železa: Hlásia mŕtvych a nezvestných

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa predbežných zistení incident spôsobilo zlomenie mostového žeriavu a jeho pád do oblúkovej pece počas odlievania ocele.

Autor TASR
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Ankara 9. novembra (TASR) - Výbuch v oceliarni na západe Turecka si v pondelok vyžiadal šesť obetí na životoch, osem nezvestných a ďalších 13 ľudí utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

K výbuchu v závode Habas v okrese Aliaga došlo okolo poludnia (10.00 h SEČ). Podľa predbežných zistení incident spôsobilo zlomenie mostového žeriavu a jeho pád do oblúkovej pece počas odlievania ocele. Na záberoch miestnych televízií vidno stúpajúci sivý dym a prach nad závodom.

Úrady pôvodne informovali o troch mŕtvych, desiatich nezvestných a 14 zranených. Primátor mesta Izmir Cemil ⁠Tugay v novších informáciách uviedol, že zomrela jedna zo zranených osôb a záchranári vytiahli dve telá spod trosiek. Ďalších zranených ošetrili a previezli do viacerých nemocníc v regióne. Podľa vyhlásenia sú ešte dvaja z 13 zranených vo vážnom stave.

„Bohužiaľ, dostali sme predbežné informácie, ktoré naznačujú veľký počet mŕtvych a zranených medzi pracovníkmi továrne. Presný počet bude známy až po odstránení trosiek,“ uviedol Tugay v príspevku na platforme X.

Pátracie a záchranné operácie pokračujú, keďže nezvestní po výbuchu zostali zrejme uväznení pod troskami.
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