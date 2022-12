Turecko vydalo do Austrálie na trestné stíhanie militanta IS

Sydney 2. decembra (TASR) - Turecko v piatok vydalo do Austrálie bojovníka teroristickej organizácie Islamský štát (IS) Neila Christophera Prakasha, voči ktorému tam budú vznesené obvinenia z vážnych teroristických trestných činov. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenia austrálskej polície.



Prakash bol podľa polície do Austrálie prepravený letecky v piatok ráno. "Vyšetrovanie sa začalo v roku 2016, keď bolo vyslovené podozrenie, že tento muž vycestoval do Sýrie s cieľom bojovať za Islamský štát," uviedla polícia vo vyhlásení. Polícia podľa svojich vyjadrení pred súdom potvrdí, že Prakash sa dopustil viacerých vážnych teroristických trestných činov.



Prakasha zatkli v roku 2016 v Turecku, kam predtým prišiel zo Sýrie. V roku 2019 ho turecký súd uznal za vinného z členstva v IS a vymeral mu sedem rokov a šesť mesiacov väzenia. Austrália Prakashovi po jeho zadržaní v Turecku odobrala občianstvo a požiadala o jeho vydanie na trestné stíhanie.



Približne 230 Austrálčanov – podľa odhadov austrálskych úradov – vycestovalo od roku 2012 do Iraku alebo Sýrie, aby sa pridalo do boja. Prakash sa objavil vo viacerých videozáznamoch IS, kde sa snažil pre túto organizáciu naverbovať ďalších Austrálčanov, pripomína AFP.