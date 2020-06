Turecko vydalo zatykače na 191 podozrivých z účasti na prevrate štátu

Ankara 9. júna (TASR) - Turecká prokuratúra vydala v utorok zatykače na 191 osôb podozrivých z účasti na príprave neúspešného pokusu o štátny prevrat z roku 2016.



Je medzi nimi 181 príslušníkov ozbrojených zložiek v aktívnej službe, ktorí boli údajne súčasťou schémy na verbovanie stúpencov exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena do radov poslucháčov akadémií vojenského letectva.



Podľa tlačovej agentúry Anadolu sú podozriví z toho, že počas prijímacích skúšok do akadémií leteckých síl v rokoch 2004-16 podnikli opatrenia, ktoré mali za následok uprednostnenie kandidátov s väzbami na duchovného Gülena.



Gülen žije dlhodobo v exile v USA. Ankara ho viní zo zorganizovania nevydareného pokusu o prevrat, ale aj z dlhoročných snáh o dosadenie "svojich" ľudí do tureckých štátnych inštitúcií a ozbrojených zložiek a o vytvorenie "paralelného štátu v štáte".



Samotný Gülen, niekdajší spojenec tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, obvinenie z účasti na neúspešnom prevrate z roku 2016 popiera.



Medzi osobami, na ktorých sú vydané zatykače, je 173 seržantov, šesť poručíkov, dvaja nadporučíci, ôsmi bývalí seržanti a dvaja bývalí kadeti, uviedla agentúra Anadolu. Nateraz je v rukách bezpečnostných zložiek už najmenej 145 podozrivých osôb, ktorí boli zadržaní počas razií v provincii Izmir v západnej časti Turecka, ako aj v ďalších 22 provinciách.



Ankara aj štyri roky po zmarenom prevrate naďalej pravidelne uskutočňuje razie na údajných Gülenových podporovateľov. Od puču bolo v Turecku zo štátnej služby či armády prepustených alebo dočasne postavených mimo služby vyše 150.000 ľudí. Podľa armádnych zdrojov bolo z ozbrojených síl prepustených viac ako 19.500 ich príslušníkov, ktorí mali údajne napojenie na Gülena.



Na súdny proces čaká vo väzbe približne 80.000 ľudí.



Západné krajiny kritizujú Turecko za rozsah týchto čistiek, ktoré pritom Ankara obhajuje ako nutnú reakciu na vážnu bezpečnostnú hrozbu, pripomenula pred časom agentúra Reuters.