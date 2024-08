Po smrti lídra Hamasu Turecko vyhlásilo na piatok štátny smútok

Ankara 1. augusta (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil na piatok 2. augusta štátny smútok v súvislosti so smrťou lídra Hamasu Ismáíla Haníju. Vo štvrtok večer to uviedol turecký prezident na sociálnej sieti X. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters a príspevku na X.



"S cieľom vyjadriť podporu Palestíne a solidaritu s našimi palestínskymi bratmi a sestrami bol na zajtra (piatok 2. augusta) vyhlásený jednodňový štátny smútok v súvislosti so smrťou Ismáíla Haníju, predsedu politbyra Hamasu, ktorý zomrel mučeníckou smrťou." uviedol Erdogan na sieti X. "S úctou spomínam na Ismáíla Haníju a všetkých palestínskych mučeníkov a v mene svojom i svojho národa vyjadrujem sústrasť palestínskemu ľudu," dodal turecký prezident vo zverejnenom vyjadrení.



Haníja zomrel v stredu v skorých ranných hodinách počas raketového útoku v iránskej metropole Teherán, kde sa zúčastnil na inaugurácii nového prezidenta Massúda Pezeškijána. Z útoku viacero štátov podozrieva Izrael, ktorý sa k nemu oficiálne neprihlásil.



Turecko v stredu ostro odsúdilo tento útok a uviedlo, že jeho cieľom bolo rozšíriť vojnu v Pásme Gazy na regionálnu úroveň. "Opäť sa ukázalo, že vláda (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua nemá v úmysle dosiahnuť mier," uviedlo vo vyhlásení turecké ministerstvo zahraničných vecí.



Prezident Erdogan dlhodobo vystupuje na podporu palestínskej otázky, podporoval hnutie Hamas a v súčasnosti patrí medzi najväčších kritikov Izraela.