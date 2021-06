Turecko vyjadrilo v súvislosti s výsledkom summitu EÚ sklamanie

Ankara 25. júna (TASR) - Turecko vyjadrilo v piatok sklamanie v súvislosti s tým, že výsledkom summitu EÚ bolo len kritické vyjadrenie na jeho adresu týkajúce sa ľudských práv, a nie nejaký jasný pokrok v otázke modernizácie colnej únie s EÚ ani záväzok Bruselu ohľadom humanitárnej pomoci. Informovala o tom agentúra AFP.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že vyhlásenie lídrov ohľadom Turecka vôbec nenaplnilo očakávania a ďaleko zaostalo za tým, čo bolo potrebné. "Turecko už pre zmiernenie napätia a začatie dialógu a spolupráce urobilo viac, než malo," uviedol rezort.



Európska komisia síce pripravuje plán, ktorý počíta s vyčlenením 3,5 miliardy eur na financovanie pomoci sýrskym utečencom v Turecku do roku 2024 – zatiaľ však ide len o plán. Lídri členských krajín na summite Európskej komisii odkázali, aby v tomto smere "bezodkladne" predložila oficiálny návrh. Nenačrtli však časový rámec, kedy by k jeho potenciálnemu odobreniu mohlo dôjsť. Dodali pritom, že kľúčovou otázkou v súvislosti s Tureckom ostávajú "ľudské práva".



Lídri EÚ na summite tiež vyzvali Európsku komisiu, aby pripravila modernizáciu colnej únie medzi EÚ a Tureckom. Ankara vyjadrila piatok nespokojnosť obzvlášť v súvislosti s nedostatočným pokrokom zo strany EÚ v tejto otázke a označila ho za "zdržiavaciu taktiku" i "nedostatok dobrej vôle".



Ankara má obzvlášť vyhrotené vzťahy s Francúzskom a tiež so svojím historickým rivalom Gréckom, a to pre tureckú ťažbu zemného plynu vo výlučnej ekonomickej zóne Cypru, respektíve prieskumné vrty Ankary pri pobreží Cypru. Ankara a Atény však v ostatnom čase obnovili priame rozhovory a Turecko svoje prieskumné plavidlá so sporných vôd stiahlo. O zlepšenie vzťahov sa po predošlých ostrých slovných výmenách aktuálne pokúša aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Dvojica si v ostatnom čase vymenila osobné listy a v júni sa tiež stretla na summite NATO.