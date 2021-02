Turecko vyšetruje Wildersa za kritiku Erdogana

Ankara 16. februára (TASR) - Turecká prokuratúra vyšetruje holandského pravicového politika Geerta Wildersa za kritiku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Wilders v pondelok na sociálnych sieťach označil Erdogana za teroristu, vyzval na ukončenie členstva Turecka v NATO a naliehal na predsedu holandskej vlády Marka Rutteho, aby z krajiny vyhostil tureckého veľvyslanca. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



"Tento fašista, ktorý zaútočil na nášho prezidenta, by bol prekliatym nacistom, keby žil počas druhej svetovej vojny. Keby momentálne žil na Blízkom východe, bol by jedným z vrahov Islamského štátu," uviedol na Twitteri hovorca Erdoganovej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Ömer Čelik.



Wilders je lídrom krajne pravicovej Strany slobody (PVV) a jedným z najvýznamnejších európskych krajne pravicových politikov. Opakovane útočí na islam a označil ho "za najväčšiu hrozbu, akej Holandsko čelí". V roku 2011 ho zbavili obžaloby za nenávistný prejav, v ktorom prirovnával islam k nacizmu a požadoval zákaz Koránu. V septembri 2020 ho odvolací súd zbavil obvinenia z diskriminácie, aj keď potvrdil rozsudok, podľa ktorého úmyselne urážal Maročanov.



Právnici tureckého prezidenta podali vlani v októbri na Wildersa žalobu za urážku Erdogana na sociálnych sieťach. Wilders totiž zverejnil karikatúru Erdogana v čiapke vyzerajúcej ako bomba, na ktorej boli začiatočné písmená názvu Erdoganovej vládnucej strany (AKP). Karikatúra obsahovala i nápis "terorista". Wilders následne zverejnil fotografiu potápajúcej sa lode s tureckou vlajkou a napísal "zbohom" Erdogan a "Vykopnite Turecko z NATO!".



Právnici vtedy vo vyhlásení uviedli, že Wildersove vyjadrenia na Twitteri namierené proti islamu sa nedajú označiť za slobodu prejavu, pretože poškodili Erdoganovu "česť, dôstojnosť a váženosť". Rutte vtedy kroky Turecka proti Wildersovi kritizoval so slovami, že si uplatňuje svoje právo na slobodu prejavu.