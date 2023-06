Turecko vyšle v rámci mierovej misie NATO do Kosova vojenský prápor

Ankara 3. júna (TASR) - Turecko vyšle do severného Kosova vojenský prápor, aby tam na žiadosť NATO pomohlo zastaviť násilné nepokoje, oznámilo v sobotu turecké ministerstvo obrany. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Žiadosť Turecku zaslalo veliteľstvo spoločných síl NATO v Neapole, uvádza turecký rezort v príspevku na sociálnej sieti Twitter. Dodáva, že prápor sa pripojí ako záložná jednotka k mierovej misii Aliancie známej ako KFOR.



"Vyzývame na zdržanlivosť a dialóg pri riešení tohto vývoja na severe Kosova, ktorý ohrozuje regionálnu bezpečnosť a stabilitu," uvádza Turecko vo vyhlásení.



Podľa nemenovaného predstaviteľa tureckého ministerstva obrany pošle Ankara do Kosova približne 500 vojakov. Podľa ministerstva budú vojaci vyslaní do kasárni sultána Murada v Kosove túto nedeľu a pondelok.



NATO v utorok oznámilo, že v reakcii na pondelkové potýčky na severe Kosova vyšle do oblasti ďalších 700 vojakov, aby pomohli potlačiť násilné protesty. Misia KFOR sa v súčasnosti skladá z takmer 3800 vojakov vrátane asi 350 príslušníkov tureckej armády.



Pri pondelkových potýčkach s etnickými Srbmi utrpelo zranenia 30 príslušníkov síl NATO z nich 11 pochádzalo z Taliansko a 19 z Maďarska. Niektorí z vojakov utrpeli zlomeniny alebo popáleniny z improvizovaných výbušných zariadení.



Potýčky vypukli, keď srbská väčšina na severe Kosova nesúhlasila s tým, aby sa funkcií starostov štyroch obcí ujali zvolení zástupcovia albánskej národnosti.