Turecko vyšle výskumnú misiu do oblasti, o ktorú sa sporí s Gréckom

Atény 21. júla (TASR) - Turecko v utorok oznámilo, že vyšle výskumné lode do sporných vôd vo východnom Stredomorí, na ktoré si nárokujú Grécko aj Turecko. Cieľom misie je preskúmať možnosti ťažby zemného plynu v oblasti, píše agentúra AP.



Grécka armáda po oznámení vyhlásila stav pripravenosti.



Turecké úrady uviedli, že do oblasti medzi gréckymi ostrovmi Rodos, Karpathos a Kastelorizo vyšlú výskumnú loď a dve podporné plavidlá. Misia bude trvať do 2. augusta.



"Turecko opäť pritvrdilo vo svojom agresívnom správaní voči Grécku, Cypru a Európskej únii ako celku," povedal grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.



Grécko a Turecko sa sporia ohľadne ťažobných práv v Stredozemnom mori. Proti tureckým plánom rozšíriť ťažbu do sporných oblastí sa postavili aj Spojené štáty a Európska únia.



Územné spory rieši s Tureckom aj Cyprus. Cyperský prezident Nicos Anastasiades začiatkom júla Ankaru obvinil, že sa usiluje ovládnuť celú oblasť východného Stredomoria vrátane krajín, ktoré ju obklopujú.



Nemecký minister Heiko Maas, ktorý je v týchto dňoch na návšteve v Aténach, vyzval Turecko, aby prieskumnú misiu zastavilo. Turecké správanie podľa neho môže mať dôsledky na jeho vzťah s Európskou úniou, uviedla agentúra DPA.



Turecko ešte začiatkom júna oznámilo, že s ťažbou zemného plynu v Stredozemnom mori začne do troch až štyroch mesiacov. Grécko túto ťažbu nepovažuje za legálnu.



Ankara si nárokuje rozsiahle územia Stredozemného mora na základe minuloročnej kontroverznej dohody s Líbyou. Atény dohodu odmietajú a tvrdia, že nerešpektuje námorné zóny gréckych ostrovov.