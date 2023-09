Tripolis/Ankara 12. septembra (TASR) - Turecko vyšle záchranné tímy do záplavami postihnutej Líbye, ktorej východnú časť postihli silné prívalové dažde a záplavy. V utorok to podľa agentúry DPA oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Podľa Erdogana sú na vyslanie do Líbye pripravené tri lietadlá so záchranármi, člnmi a potrebnou humanitárnou pomocou, informuje TASR.



Humanitárna koordinátorka OSN v Líbyi Georgette Gagnonová vyzvala medzinárodné spoločné na urýchlenú pomoc Líbyi po tom, ako východnú časť tejto severoafrickej krajiny zasiahla v nedeľu búrka Daniel.



Počiatočné informácie naznačujú vážne poškodenie desiatok dedín a miest v Líbyi, ktorá sa už viac než desaťročie zmieta v politickom chaose.



Podľa premiéra východnej časti Líbye Usáma Hamáda prišlo v pondelok o život zrejme až 2000 ľudí v dôsledku rozsiahlych záplav v prístavnom meste meste Derna, kde sa pretrhli dve priehrady. DPA konštatuje, že dosiaľ nie je potvrdený skutočný počet obetí. Podľa miestnych záchranárov následky búrky najviac postihli severovýchod krajiny.



V Líbyi panuje chaos od povstania v roku 2011, pri ktorom zvrhli a zabili dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Krajina je rozdelená medzi tzv. vládu národnej jednoty sídliacu v hlavnom meste Tripolis na západe, ktorá má podporu OSN, a súperiacu vládu na východe. Obe strany sa opierajú o podporu miestnych ozbrojených skupín, ako aj regionálnych a svetových mocností.