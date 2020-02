Turecko vyzvalo EÚ, aby ho nediskriminovala v prístupovom procese

Ankara 5. februára (TASR) - Turecko vyzvalo Európsku úniu, aby vo svojej politike rozširovania upustila od "umelého rozlišovania" medzi západným Balkánom a Tureckom. Ankara tiež kritizovala Brusel za jeho zaobchádzanie s Tureckom, uvádza sa v liste, ktorý zaslal turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu novému šéfovi diplomacie EÚ Josepovi Borrellovi.



List načrtáva pohľad Turecka na politiku rozširovania Únie v súvislosti so zverejnením novej metodológie Európskej komisie pre prístupové rokovania, informovala v stredu stanica Slobodná Európa. Návrhy komisie sa týkajú západobalkánskych kandidátskych krajín ako Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Severné Macedónsko.



Čavušoglu v liste tvrdí, že s prístupovým procesom krajín zo západného Balkánu by sa nemalo nakladať inak než s prístupovým procesom Turecka.



"So všetkými krajinami by sa malo zaobchádzať rovnako. Dúfame, že počas vášho mandátu uvidíme pozitívne kroky vedúce k ukončeniu tohto umelého rozlišovania v rozširovacej politike EÚ," uviedol v liste Čavušoglu.



"Odhliadnuc od skutočnosti, že Turecko je z pohľadu svojej histórie, kultúry a geografie tiež balkánskou krajinou, každý uchádzač by mal byť posudzovaný podľa vlastných kvalít a za rovnocenných okolností," dodal šéf tureckej diplomacie.



Turecko podalo žiadosť o členstvo v Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS) v roku 1987 a rokovania o vstupe do EÚ začalo v roku 2005. Tento proces sa však v ostatných rokoch spomalil, pričom Brusel kritizuje Ankaru v otázke dodržiavania ľudských práv a právneho poriadku.



Momentálne je zmrazených 14 z 33 vyjednávacích kapitol, ktoré musí Ankara uzavrieť, ak sa chce stať členskou krajinou EÚ. Srbsko i Čierna Hora - paradoxne - sa v tomto procese dostali ďalej než Turecko napriek tomu, že prístupové rokovania s Bruselom začali iba v uplynulom desaťročí.



Čavušoglu dodal, že "turecký ľud stále v drvivej väčšine verí v projekt EÚ, ale veľká väčšina nedôveruje tomuto bloku pre jeho dvojaký meter a diskrimináciu v súvislosti s Tureckom".