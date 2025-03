Turecko vyzvalo EÚ na zrušenie sankcií uvalených na Sýriu

Ankara 16. marca (TASR) - Turecko v nedeľu vyzvalo EÚ, aby bezpodmienečne zrušila sankcie uvalené na Sýriu. Ankara tak urobila v predvečer medzinárodnej konferencie v Bruseli zameranej na obnovu krajiny zničenej dlhoročnou občianskou vojnou. Pozvaní sú na ňu aj predstavitelia novej sýrskej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ankara podľa francúzskej agentúry patrí medzi blízkych spojencov novej sýrskej prechodnej vlády, ktorú vedie dočasný prezident krajiny Ahmad Šara. Povstalci na čele s jeho džihádistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám v decembri zvrhli dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



EÚ preto v reakcii na nové okolnosti v pondelok organizuje 9. medzinárodnú konferenciu na podporu Sýrie, prvýkrát aj s účasťou nových prechodných vládnych orgánov. Podľa tureckej vlády je však zrušenie sankcií zo strany EÚ nevyhnutným krokom na zabezpečenie "mierového prechodu" k novému politickému usporiadaniu krajiny. Sankcie na Asadov režim západné štáty uvalili po začiatku občianskej vojny v roku 2011.



Čiastočné zrušenie sankcií už Brusel oznámil koncom februára, keď z nich vyňal sýrsky dopravný, energetický a bankový sektor. Ministri zahraničných vecí EÚ však varovali, že sankcie by mohli byť opätovne zavedené, ak nové vedenie Sýrie poruší sľuby o rešpektovaní práv menšín a politickej transformácií štátu smerom k demokracii.



"Hospodárska bezpečnosť Sýrie je nevyhnutná pre stabilitu a bezpečnosť krajiny," uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého "je potrebné vytvoriť ekonomické príležitosti a pracovné miesta". Vyzvalo preto na bezpodmienečné zrušenie sankcií na dobu neurčitú.



Turecko, ktoré je tiež domovom pre takmer tri milióny sýrskych utečencov, vyzvalo na obnovu krajiny, čo by prispelo k návratu Sýrčanov do svojich domovov.