Turecko vyzvalo Grécko, aby demilitarizovalo Egejské ostrovy

Ankara 7. júna (TASR) - Turecko vyzvalo v utorok Grécko, aby stiahlo svoje ozbrojené zložky z Egejských ostrovov. Ankara pritom upozornila, že spochybní súčasný štatút týchto ostrovov, ak nebudú demilitarizované. TASR o tom informuje základe správy agentúry AP.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu na tlačovej konferencii so svojím severomacedónskym náprotivkom uviedol, že Grécko si buduje na Egejských ostrovoch svoju vojenskú prítomnosť a porušuje tak Lausannskú zmluvu z roku 1923 a Parížsku dohodu z roku 1947. Podľa Čavušogla boli totiž tieto ostrovy postúpené Grécku pod podmienkou, že ostanú demilitarizované.



"Ak Grécko neprestane s porušovaním (spomínaných dohôd), tak sa suverenita týchto ostrovov stane predmetom diskusie," varoval Čavušoglu.



Antény však tvrdia, že Ankara si zámerne nesprávne vyložila obsah spomínaných dohôd v súvislosti s prítomnosťou gréckej armády na Egejských ostrovoch. Grécko zdôrazňuje, že má právo brániť sa pred nepriateľskými krokmi Turecka.



Čavušoglu tiež uviedol, že Ankara poslala v súvislosti s militarizáciou Egejských ostrovov už dva listy Organizácii Spojených národov. Atény minister vyzval, aby na ne odpovedali.



Šéf tureckej diplomacie sa vyjadril v čase najnovšej eskalácie napätia medzi týmito dvoma členskými krajinami NATO, ktorých spoločná história je pretkaná rôznymi konfliktmi týkajúcimi sa celého radu problémov vrátane ložísk nerastných surovín v Stredozemnom mori či územných nárokov v Egejskom mori, píše AP.



Minulý mesiac turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dokonca uviedol, že prestane komunikovať s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom pre vyjadrenia, ktoré vyslovil počas nedávnej návštevy Spojených štátov. Mitsotakis napríklad naznačil, že americký Kongres by mal zablokovať tureckú kúpu amerických stíhačiek F-16.



V súvislosti so stúpajúcim napätím však grécky premiér neskôr uviedol, že obe strany by v spore týkajúcom sa Egejských ostrovov mali byť zdržanlivé. "V súčasnosti musíme byť všetci zdržanliví. Predovšetkým v čase, keď v NATO čelíme veľmi veľkej výzve v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Musíme ostať jednotní," uviedol Mitsotakis.