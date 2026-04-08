Turecko vyzvalo krajiny, aby rešpektovali prímerie medzi USA a Iránom
Autor TASR
Ankara 8. apríla (TASR) - Turecko v stredu privítalo prímerie medzi Iránom a USA a vyzvalo všetky zainteresované strany, aby uzavretú dohodu rešpektovali. TASR o tom píše podľa správy agentúr AFP a DPA.
„Zdôrazňujeme nevyhnutnosť úplného dodržiavania dočasného prímeria v praxi a vyjadrujeme očakávanie, že všetky strany budú dohodu rešpektovať,“ uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.
Ankara zároveň uviedla, že cestu k trvalému mieru je možné dosiahnuť len prostredníctvom „dialógu, diplomacie a vzájomnej dôvery“.
„Budeme naďalej poskytovať všetku potrebnú podporu pre úspešné rokovania, ktoré sa budú konať v Islamabade,“ uviedol rezort. Zároveň zablahoželal Pakistanu k jeho významnej úlohe pri sprostredkovaní prímeria.
Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní. Dohoda zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu.
