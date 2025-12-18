< sekcia Zahraničie
Turecko vyzvalo Rusko a Ukrajinu na opatrnosť nad Čiernym morom
Turecko v pondelok v reakcii na približujúci sa dron, ktorý stratil kontrolu, vyslalo stíhačky F-16.
Autor TASR
Istanbul 18. decembra (TASR) - Turecké ministerstvo obrany vo štvrtok upozornilo Rusko a Ukrajinu, aby venovali väčšiu pozornosť bezpečnosti v Čiernom mori po tom, ako jeho vzdušné sily v pondelok zostrelili bezpilotné lietadlo, ktoré sa priblížilo k vzdušnému priestoru Turecka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Z dôvodu prebiehajúcej vojny medzi Ukrajinou a Ruskom sme upozornili našich náprotivkov, že obe strany musia byť opatrnejšie pokiaľ ide o incidenty, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na bezpečnosť v Čiernom mori,“ uviedlo ministerstvo.
Turecko v pondelok v reakcii na približujúci sa dron, ktorý „stratil kontrolu“, vyslalo stíhačky F-16. Dron zostrelili v bezpečnej oblasti bez ohrozenia civilistov a leteckej dopravy, uviedli tureckí predstavitelia.
Turecké orgány neoznámili pôvod zneškodneného dronu. Podľa rezortu obrany sa dron pravdepodobne zlomil na malé časti, ktoré sa rozleteli do rozsiahlej oblasti, čo sťažuje jeho identifikáciu. Naďalej prebieha pátranie a technická analýza.
AP pripomína, že k tomuto incidentu došlo po tom, čo Ukrajina zaútočila námornými dronmi na dva tankery ruskej takzvanej tieňovej flotily v Čiernom mori. Turecko tieto útoky odsúdilo a prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu upozornil, že Čierne more by sa nemalo stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou. Turecko si taktiež v reakcii na útoky predvolalo ukrajinských veľvyslancov.
Ukrajina tvrdí, že jej námorné drony zasiahli 28. novembra dva tankery a následne 2. decembra loď plaviacu sa k tureckému prístavu Sinop.
