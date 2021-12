Turecko vyzvalo Rusko, aby stiahlo svoje požiadavky voči NATO

Ankara 27. decembra (TASR) - Turecká vláda vyzvala v pondelok Rusko, aby upustilo od svojich "jednostranných" požiadaviek v súvislosti s NATO a zaujalo konštruktívnejší prístup pri riešení sporu so západnými mocnosťami a Ukrajinou. Informovala o tom agentúra AFP.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vyzval Kremeľ, aby pristúpil na priame rokovania, ktoré navrhol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Rusko žiada od Aliancie a USA bezpečnostné záruky, ako aj urýchlené rokovania. Podľa dvoch ruských návrhov zmlúv, zverejnených 17. decembra, by sa Severoatlantická aliancia mala zaviazať, že sa nebude rozširovať na východ a jej členovia nebudú rozmiestňovať zbrane v blízkosti ruských hraníc.



Kremeľ podľa AFP žiada tiež stiahnutie síl NATO z oblastí, ktoré z Aliancia zabrala v rámci svojho rozširovania sa na východ, ktoré začalo po páde Sovietskeho zväzu.



"Aby mohol byť návrh akceptovaný, mal by byť prijateľný pre obe strany. Rusko predložilo nejaké návrhy. Ale možno NATO bude žiadať rovnaké záruky od Ruska. Toto nie je jednostranná záležitosť," povedal Čavušoglu novinárom. Obe strany by podľa šéfa tureckej diplomacie mali prísť k rokovaciemu stolu s konštruktívnymi návrhmi.



Diplomatické vzťahy medzi Ankarou a Moskvou v poslednom čase ochladli, pretože Turecko predáva Ukrajine drony, ktoré by podľa Kremľa mohli byť použité v ozbrojených konfliktoch na východe krajiny, približuje AFP.



Znepokojenie s Tureckom však v ostatnom čase vyjadrili aj Spojené štáty a NATO, keď Ankara nakúpila od Ruska systém protiraketovej obrany.



Tlačová služba NATO v nedeľu informovala, že 12. januára sa uskutoční zasadnutie Rady NATO-Rusko. Hovorca ruského ministerstva zahraničných vecí v nedeľu pre agentúru TASS povedal, že Moskva dostala návrh NATO na zvolanie Rady NATO-Rusko v zmienenom termíne a že tento návrh zvažuje.



Vzťahy medzi NATO a Ruskom sú na najhoršej úrovni od konca studenej vojny, a to v dôsledku napätia medzi Kyjevom a Moskvou vyvolaného anexiou Krymu Ruskom, ako aj jeho podpory proruským separatistom na východe Ukrajiny.



Západné štáty nedávno obvinili Rusko z presunu svojich vojenských jednotiek k hraniciam s Ukrajinou, čo vyvolalo obavy, že Moskva pripravuje vpád na územie svojho suseda, i varovania pred sankciami voči Rusku v prípade, že by sa tak stalo.