Turecko vyzvalo Ukrajinu a Rusko, aby začali rokovať o prímerí

Ankara 12. mája (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v pondelok vyzval Rusko a Ukrajinu, aby sa čo najskôr skontaktovali a začali rokovať o prímerí. Fidan vyjadril presvedčenie, že obom stranám sa aj napriek ich rozdielnym pozíciám podarí v najbližších dňoch dosiahnuť kompromis. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídri Francúzska, Nemecka, Poľska a Británie ešte v sobotu navrhli 30-dňové bezpodmienečné prímerie s platnosťou od pondelka 12. mája ako podmienku pre priame rozhovory s Ruskom. Moskva na tento návrh nereagovala, no ruský prezident Vladimir Putin prišiel s návrhom priamych rokovaní s Kyjevom v tureckom Istanbule vo štvrtok 15. mája.



Pozitívny ohlas si táto Putinova iniciatíva získala u amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý následne naliehal na Zelenského, aby ponuku prijal, čo aj urobil.



Situácia je podľa Fidana momentálne v slepej uličke, pretože Ukrajina chce najprv prímerie a potom rozhovory, zatiaľ čo Rusko požaduje najprv rozhovory a až následne prímerie. „Vyzývame obe strany, aby sa čo najskôr skontaktovali a odštartovali prímerie,“ vyhlásil turecký minister na tlačovej konferencii v Ankare.



Zelenskyj po výzve Trumpa povedal, že je ochotný sa vo štvrtok osobne stretnúť s Putinom v Turecku. Či by sa na rozhovoroch zúčastnil aj v prípade, že by šéf Kremľa odmietol 30-dňový pokoj zbraní, ukrajinský líder neuviedol.



Moskva a Kyjev viedli priame rokovania v Istanbule v prvých týždňoch ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára 2024. Na zastavení bojov sa napokon nedohodli a boje pokračujú doteraz.