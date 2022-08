Turecko: Z Ukrajiny vyplávajú v piatok tri lode naložené obilím

Ankara 4. augusta (TASR) - Tri ďalšie lode naložené obilím vyplávajú z Ukrajiny v piatok. Umožňuje to dohoda medzi Moskvou a Kyjevom, sprostredkovaná Tureckom a Organizáciou Spojených národov (OSN), ktorá ruší ruskú blokádu ukrajinského pobrežia. Vo štvrtok to oznámil turecký minister obrany Hulusi Akar, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"Je naplánované, že zajtra vyplávajú od ukrajinského pobrežia tri lode," citovala ministra turecká tlačová agentúra Anadolu. Oznam prišiel deň po tom, ako prvá loď s ukrajinskými obilninami preplávala cez Istanbul (Bosporským prielivom) a pokračovala do cieľa, do Libanonu.



Anadolu tiež oznámila, že turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu telefonicky hovoril o uplatňovaní dohody v praxi s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, ale ďalšie podrobnosti nezverejnila.



Moskva a Kyjev sa minulý mesiac v Istanbule dohodli, že prvýkrát od invázie Ruska na Ukrajine obnovia vývoz pšenice a ďalších obilnín z ukrajinských prístavov, ktoré Rusko doteraz blokovalo. Prvá loď naložená 26.000 tonami kukurice vyplávala z Odesy v pondelok 1. augusta a smeruje do libanonského prístavu Tripolis severne od Bejrútu.



Plavila sa cez bezpečné koridory vytvorené v Čiernom mori a pre vstupom do Bosporskej úžiny ju v stredu skontroloval tím zložený aj z ruských a ukrajinských inšpektorov. Na plavbu lode dohliada medzinárodný tím, v ktorom sú predstavitelia Turecka a OSN. Tento tím vo vyhlásení uviedol, že úspešný prechod prvej lode je "dôkazom", že dohoda funguje.



Ukrajina tento týždeň informovala, že má 16 ďalších lodí naložených obilninami a sú pripravené vyplávať z prístavov. Rusko a Ukrajina sú hlavnými dodávateľmi pšenice a ďalšieho obilia.



Zablokovanie vývozu obilnín z Ukrajiny po ruskej invázii spôsobilo prudký rast cien potravín vo svete, čo ohrozuje najmä najchudobnejšie krajiny.