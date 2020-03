Za smrť malého sýrskeho utečenca poslalo Turecko do väzby troch mužov

Mugla 13. marca (TASR) - Približne štyri a pol roka po tragickej smrti maloletého sýrskeho utečenca Ajlana Kurdího uložil súd v Turecku tresty odňatia slobody po 125 rokov trom mužom usvedčeným v tomto prípade z vraždy. Informovala o tom v piatok agentúra DPA, odkazujúca na správu tureckej tlačovej služby Anadolu.



Trojica obžalovaných sa zodpovedala pred súdom v meste Mugla na juhozápade Turecka z "vraždy s možným zámerom". Mužov, ktorých národnosť nebola bezprostredne známa, predtým zadržali v juhotureckej Adane.



V prípade Ajlana Kurdího, ktorý zahynul v septembri 2015 ako trojročný pri nehode člna s utečencami v Egejskom mori, odsúdili v Turecku už v roku 2016 dvoch sýrskych prevádzačov. Za pašovanie ľudí mali obaja stráviť vo väzení štyri roky a dva mesiace, pripomenula DPA.



Správa o smrti tohto maloletého utečenca sa objavila v čase migračnej krízy a vyvolala celosvetové pobúrenie. Telo chlapca našli vyplavené na pláži v tureckom dovolenkovom stredisku Bodrum.



Pri vtedajšej nehode člna zahynulo celkove päť utečencov snažiacich sa preplaviť z Turecka do EÚ, a to vrátane Ajlanovho brata a matky. Fotografia mŕtveho Ajlana sa stala celosvetovým symbolom utrpenia, ktorému sú utečenci vystavení.



Najnovší rozsudok bol vynesený v období, keď sa opäť tisíce migrantov pokúšajú dostať z Turecka na územie EÚ. Pri turecko-gréckych hraniciach sa v uplynulých dňoch opakovane dostávali do stretu s bezpečnostnými silami.