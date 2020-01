Turecko začalo posielať vojakov do Líbye

Istanbul 6. januára (TASR) - Turecko už začalo posielať vojakov do Líbye, oznámil prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu večer v interview pre televíziu CNN Türk.



"Naši vojaci sa postupne presúvajú," povedal turecký líder. Podľa tlačovej agentúry DPA však nie je známe, koľko a aký typ vojakov Turecko vysiela do severoafrickej krajiny.



Podľa správy televízie spomenul prezident "rôzne jednotky", ktoré budú mať najprv koordinačnú úlohu. Medzi vyslanými sú podľa slov Erdogana aj vysokopostavení dôstojníci vrátane generála.



Erdogan dostal od parlamentu mandát vyslať vojakov vo štvrtok 2. januára. Prezident má v pláne podporovať medzinárodne uznanú líbyjskú vládu premiéra Fájiza Sarrádža so sídlom v Tripolise. Proti tejto vláde vedie ofenzívu veliteľ tzv. Líbyjskej národnej armády Chalífa Haftar, podporujúci konkurenčnú vládu v Tobruku na východe Líbye.



Erdogan uviedol, že o vyslanie tureckých vojakov požiadala Ankaru líbyjská vláda národnej jednoty, ktorú podporuje aj OSN.



Turecko a Sarrádžova vláda národnej jednoty podpísali v novembri dve sporné dohody: o vojenskej a bezpečnostnej spolupráci a o námorných hraniciach.



Erdogan čelí kritike domácej opozície a Egypta aj Ruska za to, že sa rozhodol vyslať vojakov do Líbye.



Turecký líder tiež oznámil, že sa bude v pondelok rozprávať s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Budú diskutovať o situácii v Iráne a Iraku po tom, čo americký dron pri nálete v Bagdade cielene zabil vplyvného iránskeho generála Kásema Solejmáního.