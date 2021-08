Turecko začalo so sťahovaním svojich vojakov z Afganistanu

Na snímke bojovník Talibanu sa pozerá na plagáty lídrov hnutia Taliban a vlajky v Kábule 25. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Ankara 25. augusta (TASR) - Turecko začalo z letiska v afganiskej metropole Kábulu sťahovať svojich vojakov. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie tureckého ministerstva obrany o tom informovala agentúra AFP.uvádza sa vo vyhlásení ministerstva. Rezort dodal, že turecké vojenské lietadlá evakuovali v spolupráci s vojakmi ďalších krajín celkovo 1129 civilistov.Podľa dvoch anonymných zdrojov z prostredia tureckej vlády, na ktoré sa v stredu odvolala agentúra Reuters, Taliban údajne požiadal Turecko o technickú podporu pri zabezpečení prevádzky kábulského letiska po odchode zahraničných síl. Tureckí vojaci sa však podľa požiadavky talibov musia rovnako ako vojaci iných krajín stiahnuť z Afganistanu najneskôr do konca augusta.Požiadavka Talibanu týkajúca sa odchodu všetkých tureckých vojakov podľa jedného z dvojice nemenovaných tureckých predstaviteľov skomplikuje akúkoľvek budúcu misiu.povedal pod podmienkou zachovania anonymity. Dodal, že rozhovory s Talibanom na túto tému pokračujú.Druhý nemenovaný turecký predstaviteľ uviedol, že konečné rozhodnutie v tejto veci bude prijaté do 31. augusta, teda v deň, keď má byť ukončený odsun zahraničných síl z Afganistanu.Turecko bolo súčasťou misie NATO v Afganistane. Počas posledných mesiacov viedlo s predstaviteľmi Talibanu podľa agentúry AFP viaceré rozhovory týkajúce sa rôznych otázok vrátane ochrany letiska v Kábule po odchode amerických a spojeneckých vojsk. Agentúra Reuters však informovala, že Ankara sa vzhľadom na situáciu v krajina minulý pondelok tohto plánu vzdala, no zároveň ponúkla Talibanu pomoc v prípade, ak o to požiada.Ankara tiež minulý týždeň oznámila, že víta, ktoré talibovia adresovali medzinárodnému spoločenstvu, odkedy obsadili väčšinu územia Afganistanu vrátane Kábulu.