Turecko zachránilo cez víkend 95 migrantov v Egejskom mori

Istanbul 3. júla (TASR) - Turecké úrady zachránili cez víkend v Egejskom mori 95 migrantov v troch preplnených člnoch. Oznámilo to v pondelok turecké ministerstvo vnútra a zároveň obvinilo Grécko z otáčania plavidiel s migrantmi od svojho pobrežia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Neďaleko gréckeho ostrova Lesbos sa v sobotu podarilo zachrániť dva nafukovacie člny s dokopy 84 ľuďmi, uviedlo turecké ministerstvo vnútra. Ďalšie plavidlo s 11 ľuďmi spozorovali turecké úrady pri meste Izmir na západnom pobreží Turecka.



Ministerstvo opísalo všetkých 95 zachránených ľudí ako "nelegálnych migrantov", podrobnosti o krajinách ich pôvodu však neposkytlo.



Turecko pravidelne obviňuje Grécko, že v rozpore s medzinárodným právom otáča plavidlá s migrantmi späť do tureckých vôd. Atény tvrdia, že Ankara zatvára oči pred nelegálnymi migrantmi, ktorí odchádzajú do Európy z tureckého pobrežia.



Najnovšie turecké obvinenie prichádza iba niekoľko týždňov po tom, ako sa v gréckych vodách prevrátila rybárska loď so stovkami migrantov. Táto tragická udalosť si vyžiadala najmenej 82 obetí, ďalších asi 560 migrantov je nezvestných. Gréckej pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť 104 osôb.