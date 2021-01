V Turecku zadržali 126 ľudí podozrivých z napojenia na Islamský štát

Ankara 27. januára (TASR) - Turecká polícia v stredu zadržala 126 ľudí, ktorí sú podozriví z napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na televíznu stanicu TRT Haber.



Počas domových prehliadok v 58 tureckých provinciách polícia zhabala viacero zbraní, dokumentov s informáciami o finančných transakciách, ako aj veľké sumy peňazí.



Zadržaní mali podľa TRT Haber financovať aktivity IS. Úrady podľa televízie ďalej pátrajú po 22 podozrivých.



Za posledné roky sa IS prihlásil k viacerým útokom v Turecku. Najtragickejším bol útok v nočnom klube v Istanbule z 1. januára 2017, pri ktorom zomrelo 39 ľudí.