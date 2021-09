Tureckí študenti protestovali proti cenám bývania, desiatky zadržali

Turecký prezdient Recep Tayyip Erdogan, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Istanbul 28. septembra (TASR) - Turecká polícia zadržala v utorok desiatky študentov, ktorí protestovali proti nedostatku cenovo dostupného bývania. S odvolaním sa na turecké médiá o tom informovala v utorok agentúra DPA.Približne 80 študentov vzali do väzby v Istanbule a prístavnom meste Izmir.Úrad istanbulského guvernéra vo vyhlásení uviedol, že medzičasom prepustili všetkých 28 osôb, ktoré zadržali v áziskej časti Istanbulu. Úrad tiež potvrdil, že 17 žien a 11 mužov vzali do väzby po tom, ako po výzve úradov odmietli rozpustiť nezákonný protest, píše DPA.Keďže ceny nájomného bývania v Turecku rastú, študenti protestujú proti nedostatku cenovo dostupných bytov často tak, že prespávajú aj niekoľko dní v parkoch. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok ich protesty ostro kritizoval, pričom takto demonštrujúcich mladých označil len za takzvaných študentov.Na prelome mája a júna roku 2013 sa v Turecku konali série demonštrácií proti vláde, na ktorých sa zúčastnili státisíce ľudí odsudzujúcich najmä autokratický spôsob vládnutia vtedajšieho premiéra a súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pokusy o islamizáciu verejného života.Rozbuškou pre vtedajšie protesty bol zámer vlády vyrúbať stromy v parku Gezi - ležiacom na hlavnom istanbulskom námestí Taksim - a postaviť tam nákupné centrum. Pokojná demonštrácia Istanbulčanov prerástla do celoštátnych protivládnych protestov, ktoré sprevádzali násilnosti a potýčky s políciou. O život vtedy prišlo najmenej 12 ľudí.