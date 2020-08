V Turecku zadržali podozrivého militanta Islamského štátu

Ankara 25. augusta (TASR) – Polícia v tureckom Istanbule zadržala podozrivého militanta z teroristickej organizácie Islamský štát, ktorý údajne plánoval senzačný útok v meste. V utorok o tom informovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu, na ktorú sa odvolala agentúra AP.



Podozrivého, identifikovaného iniciálkami H.S., zadržali pri operácii v hoteli vo štvrti Küčükčekmece, v ktorej žijú ľudia s nízkymi príjmami. Polícia počas razie zhabala aj automatickú pušku, prázdne zásobníky a náboje.



Podozrivý si preskúmaval hlavné istanbulské námestie Taksim a okolité oblasti s cieľom podniknúť tam senzačný útok, uviedla Anadolu v správe. Muž ilegálne prekročil hranice do Turecka zo Sýrie a pokračoval v ceste do Istanbulu.



Zo správy agentúry Anadolu nie je jasné, kedy podozrivého zadržali. Už sa postavil pred súd, ktorý mu aj oficiálne nariadil väzbu.



Je to tento mesiac už druhý raz, keď polícia údajne prekazila možné útoky militantov Islamského štátu. Pred dvoma týždňami polícia v severozápadnej provincii Bursa zadržala podozrivého militanta IS, ktorý údajne plánoval útok na policajnú stanicu.



Turecko zažilo za posledných päť rokov sériu útokov militantov z IS, vrátane útoku na istanbulský nočný klub počas osláv Nového roka v skorých ranných hodinách 1. januára 2017. Pri útoku zahynulo 39 ľudí, väčšina z nich boli cudzinci, dodala AP.