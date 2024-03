Turecko zadržalo 147 podozrivých z napojenia na Islamský štát

Istanbul 26. marca (TASR) - Turecké úrady počas razií pozatýkali viacero osôb podozrivých z prepojenia na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS), informuje TASR podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na tureckého ministra vnútra Aliho Yerlikayu.



Yerlikaya uviedol, že razie sa uskutočnili v 30 mestách na celom území krajiny a úrady počas nich zadržali 147 podozrivých.



Turecké bezpečnostné zdroje v utorok uviedli, že dvaja podozriví z účasti na piatkových útokoch na koncertnú sieň pri ruskej metropole Moskva mohli "slobodne" cestovať do Ruska, keďže na nich neboli vydané zatykače.



Obaja Tadžici krátko pred útokom strávili nejaký čas v Turecku a do Ruska pricestovali spoločne na palube jedného lietadla z Istanbulu, spresnil zdroj.



Moskovský súd túto dvojicu spolu s ďalšími dvoma osobami obvinil zo spáchania skupinového teroristického útoku. Hrozí im doživotný trest odňatia slobody. K piatkovému útoku sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS).



Do komplexu Crocus City Hall neďaleko Moskvy v piatok vtrhli neznámi muži v maskovacích odevoch a spustili paľbu na návštevníkov a personál. V budove okrem streľby vypukol aj požiar. Zahynulo najmenej 137 ľudí a ďalších vyše 180 utrpelo zranenia.