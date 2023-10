Turecko zadržalo 20 ľudí napojených na kurdskú militantnú skupinu PKK

Istanbul 2. októbra (TASR) — Turecké bezpečnostné sily zadržali 20 ľudí údajne napojených na militantnú Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá sa prihlásila k zodpovednosti za nedeľňajší samovražedný bombový útok v centre Ankary. Oznámilo to v pondelok podľa agentúry DPA turecké ministerstvo vnútra.



Zadržaných vzali do väzby v Istanbule a v provincii Kirikkale ležiacej východne od Ankary. Rezort vnútra dodal, že počas pondelňajších operácií taktiež zhabal zbrane a muníciu.



K útoku dvoch atentátnikov došlo v blízkosti sídla parlamentu a ministerstva vnútra. Jeden z atentátnikov sa odpálil a druhý zahynul pri následnej prestrelke s políciou. Pri útoku utrpeli ľahké zranenia dvaja policajti.



Samovražedný útok v Ankare sa odohral niekoľko hodín pred začiatkom prvého zasadnutia tureckého parlamentu po trojmesačnej letnej prestávke. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan predniesol pred parlamentom svoj prejav, v ktorom útok označil za "posledný záchvev terorizmu".



Turecká armáda v nedeľu večer oznámila, že jej vzdušné sily zaútočili na pozície PKK na severe susedného Iraku. V tejto súvislosti informovala, že bolo "zneškodnené veľké množstvo teroristov".



Kurdská tlačovú agentúra ANF spriaznená s PKK nálety potvrdila, no dosiaľ neinformovala o obetiach. Uviedla však, že zasiahli civilnú infraštruktúru.



Turecko aj jeho západní spojenci považujú PKK za teroristickú organizáciu. Ankara pravidelne podniká na juhovýchode Turecka aj v severnom Iraku vojenské operácie proti pozíciám tejto kurdskej militantnej skupiny, ktorá útočí prevažne na príslušníkov tureckých bezpečnostných síl, niekedy však aj na civilistov. V desaťročia trvajúcom konflikte PKK s Ankarou už prišli o život tisícky ľudí.