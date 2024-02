Turecko zadržalo 6 osôb podozrivých zo sledovania ujgurských utečencov

Istanbul 20. februára (TASR) - Turecká spravodajská služba zadržala šesť osôb podozrivých z toho, že sledovali etnických Ujgurov, ktorí do Turecka utiekli pred prenasledovaním v Číne. Podľa agentúry AFP o tom v utorok informovali turecké štátne médiá.



Polícia pátrala aj po siedmom podozrivom. Do väzby ho však po vypátraní nevzala. Štátna príslušnosť podozrivých nebola zverejnená.



Sedem osôb je teraz obvinených zo zhromažďovania informácií o ujgurských združeniach v Turecku a zo sledovania významných členov tejto komunity a ich nahlasovania do Pekingu.



Ujgurská komunita v Turecku je jednou z najväčších mimo Číny.



Hoci sa turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v posledných rokoch k ujgurskej otázke vyjadroval len málo, v minulosti obvinil Čínu z "genocídy" voči tomuto turkickému etniku.



Ujgurovia sú druhým najpočetnejším moslimským etnikom v Číne, ich počet sa odhaduje na osem miliónov. Väčšina Ujgurov žije v provincii Sin-ťiang.



Ľudskoprávne organizácie i vlády mnohých štátov sveta obviňujú vládu v Pekingu, že sa systematicky snaží potláčať a vykoreniť ujgurskú kultúru. Správa OSN vydaná v roku 2022 okrem toho podrobne opisuje aj "dôveryhodné" dôkazy o mučení, nútenej liečbe a sexuálnom alebo rodovo podmienenom násilí, ako aj o táboroch nútených prác v regióne Sin-ťiang. Peking všetky tieto obvinenia odmieta.