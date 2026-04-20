Turecko zadržalo 90 ľudí podozrivých z väzieb na Islamský štát
Autor TASR
Ankara 20. apríla (TASR) - Turecko v pondelok oznámilo, že zadržalo 90 ľudí podozrivých z napojenia na džihádistickú skupinu Islamský štát (IS). Stalo sa tak dva týždne po smrteľnej prestrelke pred izraelským konzulátom v Istanbule, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Medzi podozrivými sú podľa tureckého ministerstva vnútra „členovia teroristickej organizácie, osoby zapojené do jej financovania a podozriví zo šírenia propagandy“. Rezort zatýkanie oficiálne neprepojil s incidentom pred izraelským konzulátom.
Bezpečnostné zložky deň po útoku 7. apríla zatkli 198 ľudí. Turecké médiá informovali, že strelec, ktorý pri útoku zahynul, bol zrejme napojený na Islamský štát.
Prestrelka v štvrti Levent v európskej časti Istanbulu trvala asi 10 minút. V čase streľby na zastupiteľskom úrade nebol izraelský personál, keďže väčšinu zamestnancov evakuovali po útokoch Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktoré odštartovali vojnu v Pásme Gazy.
