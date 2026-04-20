Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Turecko zadržalo 90 ľudí podozrivých z väzieb na Islamský štát

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Ankara 20. apríla (TASR) - Turecko v pondelok oznámilo, že zadržalo 90 ľudí podozrivých z napojenia na džihádistickú skupinu Islamský štát (IS). Stalo sa tak dva týždne po smrteľnej prestrelke pred izraelským konzulátom v Istanbule, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Medzi podozrivými sú podľa tureckého ministerstva vnútra „členovia teroristickej organizácie, osoby zapojené do jej financovania a podozriví zo šírenia propagandy“. Rezort zatýkanie oficiálne neprepojil s incidentom pred izraelským konzulátom.

Bezpečnostné zložky deň po útoku 7. apríla zatkli 198 ľudí. Turecké médiá informovali, že strelec, ktorý pri útoku zahynul, bol zrejme napojený na Islamský štát.

Prestrelka v štvrti Levent v európskej časti Istanbulu trvala asi 10 minút. V čase streľby na zastupiteľskom úrade nebol izraelský personál, keďže väčšinu zamestnancov evakuovali po útokoch Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktoré odštartovali vojnu v Pásme Gazy.
