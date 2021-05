Turecko zadržalo experta IS na výbušniny, pátrali po ňom aj USA

Istanbul 24. mája (TASR) - Tureckým tajným službám sa podarilo zadržať Egypťana podozrivého z terorizmu, ktorý pôsobil ako vysokopostavený expert na výbušniny pre organizáciu Islamský štát (IS), uviedli v pondelok turecké štátne médiá. Informuje agentúra AFP.



Podozrivého, po ktorom pátrali aj Spojené štáty, identifikovali ako Mustafu Abdulwahába Mahmúda (22). Zadržali ho spolu s ďalšími troma osobami na predmestí Istanbulu po tom, čo ušiel zo Sýrie.



Podľa obžaloby sa pripojil k IS v Sýrii, kde sa špecializoval na výrobu pásov s výbušninami a rôznych ďalších explozívnych zariadení. Istanbulská prokuratúra pre neho žiada väzenie vo výške 22,5 roka za členstvo v teroristickej skupine.



K zadržaniu došlo na základe tipu od amerických tajných služieb, ktoré sledovali jeho pohyb, pričom sa predpokladá, že snoval útoky v Turecku aj proti záujmom USA, uviedli turecké médiá.



Turecko, ktoré v minulosti čelilo obvineniam, že necháva džihádistov voľne prechádzať cez svoje územie, posilnilo svoj boj proti IS, píše AFP. Pri útoku teroristickej organizácie Islamský štát v roku 2017 prišlo v istanbulskom nočnom klube o život 39 ľudí.



Začiatkom tohto mesiaca Turecko zatklo predstaviteľa IS, ktorého identifikovalo ako pravú ruku niekdajšieho vodcu tejto organizácie abú Bakra Baghdádího.