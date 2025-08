Turecko zadržalo mládežníckeho delegáta pri Rade Európy

Ankara 6. augusta (TASR) - Turecké orgány v utorok večer na letisku Esenboga v Ankare po prílete z Francúzska zadržali mládežníckeho delegáta pri Rade Európy (RE) Enesa Hocaogullariho. Podľa súdneho dokumentu, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, bude čeliť obvineniu z „verejného šírenia zavádzajúcich informácií“ a „podnecovania nenávisti a nepriateľstva“, pretože na pôde RE kritizoval vládu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, informuje TASR.



Hlavná prokuratúra v Ankare uviedla ako dôvod trestného stíhania delegáta RE jeho vyjadrenia o zatknutých opozičných politikoch, medzi ktorými je aj istanbulský starosta Ekrem Imamoglu.



Hocaogullari v marci na pôde RE v Štrasburgu v prejave kritizoval policajné násilie, zatýkanie osôb a degradáciu demokracie v Turecku. „Mladí ľudia už majú dosť... Sme pripravení vyjsť do ulíc, aby sme získali späť naše slobody,“ vyhlásil vtedy.



Reuters pripomína, že turecké orgány od začiatku roka začali trestné stíhania proti mnohým politickým rivalom prezidenta Erdogana. Celkovo bolo zadržaných viac ako 500 ľudí. Prezident obvinenia z politického prenasledovania opozície odmieta a tvrdí, že zadržania sa týkajú korupčných praktík stíhaných politikov.



Kongres miestnych orgánov RE v stredu uviedol, že obvinenia proti Hocaogullarimu sú odvetou za jeho kritické slová a vyzval na jeho okamžité prepustenie.



„Kongres už vyjadril hlboké znepokojenie nad stavom demokracie v Turecku a vyzval turecké orgány, aby prestali stíhať a zadržiavať zvolených zástupcov opozičných strán,“ uviedol vo vyhlásení jeho predseda Marc Cools z Belgicka. „Tento nový útok na mládežníckeho delegáta za to, že legitímne využil právo vyjadriť svoje názory v pluralitnej verejnej diskusii, je škandalózny a neprijateľný,“ vyhlásil.