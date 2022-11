Turecko zadržalo predsedu zväzu pekárov za verejnú urážku krajiny

Ankara 9. novembra (TASR) - Turecko v stredu umiestnilo do väzby predsedu zväzu pekárov za "verejnú urážku krajiny". Mal sa jej dopustiť vyjadrením, že turecká spoločnosti má slabosť pre chlieb a preto si pred dvomi desaťročiami zvolila vládu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na turecké štátne médiá.



"Chlieb je hlavnou potravinou pre hlúpe spoločnosti. Hovorím vedecky, nevymýšľam si," povedal predseda zväzu pekárov Cihan Kolivar. Spotreba chleba na jedného obyvateľa v Turecku je 210 kilogramov ročne, v Anglicku, Dánsku, Japonsku, Nórsku a vo Švédsku len 45-50 kilogramov, vyhlásil.



"Keďže sa naša spoločnosť napcháva chlebom, vládnu jej už 20 rakov takíto vládcovia," dodal. Kolivar to povedal v pondelok pre televíznu stanicu Habertürk v spojitosti s rastom cien chleba a inflácie v krajine. Súd v Istanbule nariadil jeho väzbu až do súdneho procesu, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu.



Hovorca Erdoganovej Strany spravodlivosti Omer Celik označil Kolivarove vyjadrenia za nenávistné prejavy. "Okrem urážky nášho národa a chleba sú vyjadrenia tejto osoby prvkom politického nepriateľstva a politiky nenávisti," povedal.



Západné krajiny a ľudskoprávne organizácie často kritizujú Turecko za obmedzovanie slobody prejavu, píše Reuters.



Zlý stav tureckého hospodárstva kritici pripisujú politike prezidenta Erdogana, ktorý podporuje posilnenie vývozu, investície a pracovné miesta. Inflácia v Turecku pritom v októbri dosiahla úroveň 85,5 percenta, čo je najviac za posledných 24 rokov, píše Reuters.