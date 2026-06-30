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Turecko zadržiava aktivistov pre obvinenia z terorizmu
Okrem aktivistov úrady zadržali aj redaktora magazínu s tematikou LGBTQ+, odborára či ďalšieho akademika.
Autor TASR
Ankara 30. júna (TASR) - Turecké úrady zadržiavajú 178 osôb pre obvinenia z terorizmu. Sú medzi nimi aj environmentálni aktivisti vo veku okolo 60 a 70 rokov, ktorých zrejme prepustia až po nadchádzajúcom summite NATO v Ankare, ktorý sa uskutoční 7. a 8. júla. Ich právnik tvrdí, že boli zadržaní po vážnom justičnom pochybení, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Turecká polícia zadržala 23. júna celkovo až 225 ľudí, pričom 178 z nich je vo väzbe. Medzi nimi sú aj dobrovoľníci z environmentálnej nadácie Tema.
„Trinásť našich dobrovoľníkov vo veku 65 až 73 rokov je v súčasnosti vo väzbe po vážnom justičnom pochybení,“ povedal ich právnik. „Podali sme odvolania, no podľa toho, čo nám povedali, prepustia ich až po summite NATO, napriek tomu, že sú to staršie osoby a podstupujú lekársku liečbu,“ dodal.
Turecká mimovládna organizácia MLSA tvrdí, že prokuratúra dobrovoľníkov obvinila po tom, ako sa vracali z vtáčej rezervácie a pozdravili protestujúcich baníkov.
Vo väzbe je napríklad profesor, ktorý sa špecializuje na biodiverzitu či odborníci na problematiku erózie. „Sú to ľudia oddaní svojej krajine a vlasti. Je nepredstaviteľné, aby ich spájali s teroristickou organizáciou,“ konštatoval právnik zadržaných osôb.
Okrem aktivistov úrady zadržali aj redaktora magazínu s tematikou LGBTQ+, odborára či ďalšieho akademika.
Turecká polícia zadržala 23. júna celkovo až 225 ľudí, pričom 178 z nich je vo väzbe. Medzi nimi sú aj dobrovoľníci z environmentálnej nadácie Tema.
„Trinásť našich dobrovoľníkov vo veku 65 až 73 rokov je v súčasnosti vo väzbe po vážnom justičnom pochybení,“ povedal ich právnik. „Podali sme odvolania, no podľa toho, čo nám povedali, prepustia ich až po summite NATO, napriek tomu, že sú to staršie osoby a podstupujú lekársku liečbu,“ dodal.
Turecká mimovládna organizácia MLSA tvrdí, že prokuratúra dobrovoľníkov obvinila po tom, ako sa vracali z vtáčej rezervácie a pozdravili protestujúcich baníkov.
Vo väzbe je napríklad profesor, ktorý sa špecializuje na biodiverzitu či odborníci na problematiku erózie. „Sú to ľudia oddaní svojej krajine a vlasti. Je nepredstaviteľné, aby ich spájali s teroristickou organizáciou,“ konštatoval právnik zadržaných osôb.
Okrem aktivistov úrady zadržali aj redaktora magazínu s tematikou LGBTQ+, odborára či ďalšieho akademika.