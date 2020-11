Turecko zakázalo nemeckým vojakom prehľadať podozrivú loď v Stredozemí

Berlín 23. novembra (TASR) - Turecko nemeckým vojakom nariadilo opustiť tureckú loď v Stredozemnom mori krátko po tom, ako ju v nedeľu začali prehľadávať pre podozrenie z nezákonného prevážania zbraní do Líbye.



Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na nemeckú armádu (Bundeswehr).



Nemecká fregata Hamburg v nedeľu tureckej nákladnej lodi Rosaline A zabránila pokračovať v plavbe do Líbye. Dôvodom bolo podozrenie, že vezie nelegálnu dodávku zbraní pre jednu zo strán tamojšej občianskej vojny.



Turecko však krátko na to prehľadávanie zakázalo a nemeckí vojaci museli svoju činnosť ukončiť.



Nemecké ministerstvo obrany oznámilo, že na palube lode nebol do momentu ukončenia prehľadávania nájdený žiadny zakázaný tovar.



Nemecké námorníctvo dostalo informáciu o tureckom plavidle od ústredia misie EÚ Irini, ktorej v súčasnosti velí grécky dôstojník. Cieľom tejto operácie je obmedziť pašovanie zbraní do Líbye a pomôcť tak ukončiť krvavú občiansku vojnu.



Hovorca nemeckého ministerstva obrany uviedol, že rozhodnutie o prehľadaní lode Rosaline A prijalo velenie misie EÚ Irini v Ríme.