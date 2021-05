Turecko zakázalo vstup do krajiny autám s odpadom, jedno bolo zo SR

Sofia 22. mája (TASR) - Jedenásť nákladných áut vezúcich plastový odpad pochádzajúci z Rumunska, Poľska a Bulharska vrátili turecké úrady z pohraničného kontrolného stanovišťa Hamzabeyli-Lesovo, pretože takýto odpad nie je vhodný na dovoz do Turecka. V tento deň odmietli vpustiť do Turecka aj tri nákladné vozidlá, ktoré prišli zo Slovenska, Chorvátska a Rumunska. V tlačovom vyhlásení to v sobotu oznámilo bulharské ministerstvo životného prostredia a vodných zdrojov.



Spomínané tri vozidlá s plastovým odpadom sú zaparkované pri pohraničnom kontrolnom stanovišti v bulharskej obci Lesovo, informovala bulharská tlačová agentúra BTA s odvolaním sa na colný úrad v Lesove.



Všetky príslušné bulharské úrady boli požiadané, aby monitorovali pohyb nákladných áut, až kým neopustia územie Bulharska - kontrolný útvar ministerstva životného prostredia tak chce zaistiť, že odpad nebude pohodený v tejto krajine, dodala agentúra BTA.