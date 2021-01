Turecko zakázalo vstup cestujúcich z Británie

Istanbul 2. januára (TASR) - Turecko zaviedlo dočasný zákaz vstupu cestujúcich z Veľkej Británie potom, ako v krajine zistili prvé prípady nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2 u cestujúcich prichádzajúcich zo Spojeného kráľovstva. Oznámil to turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca, informovala agentúra DPA.



Celkovo 15 ľudí prichádzajúcich z Británie malo pozitívny test na nový variant koronavírusu, napísal Koca v piatok na Twitteri.



"Týchto 15 ľudí je aj s tými, s ktorými boli v kontakte, v karanténe," uviedol Koca s tým, že situáciu majú teraz pod kontrolou. Minister však neuviedol, kedy presne týchto 15 ľudí dorazilo do Turecka.



V rámci protikoronavírusových opatrení Turecko nedávno zaviedlo lockdown počas víkendov. Všetci cestujúci sa teraz pred vstupom do krajiny musia preukázať negatívnym PCR testom.



V Turecku, ktoré má 83 miliónov obyvateľov, doteraz zaznamenali 2,22 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 21.093 úmrtí.