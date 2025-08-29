Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turecko zakázalo vstup izraelským lodiam a lietadlám

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Turecké médiá minulý týždeň informovali, že Ankara zaviedla zákaz lodnej dopravy spojenej s Izraelom, oficiálne oznámenie o tom však nezverejnili.

Autor TASR
Istanbul 29. augusta (TASR) – Turecko uzavrelo svoj vzdušný priestor a prístavy pre izraelské lietadlá a lode na protest proti vojne v Pásme Gazy. Uviedol to v piatok turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.

„Úplne sme zastavili náš obchod s Izraelom. Uzavreli sme naše prístavy pre izraelské lode. Nepovoľujeme tureckým lodiam chodiť do izraelských prístavov,“ povedal minister počas debaty o Pásme Gazy v tureckom parlamente. „Nepovoľujeme kontajnerovým lodiam vezúcim zbrane a muníciu do Izraela vstupovať do našich prístavov ani ich lietadlám vstupovať do nášho vzdušného priestoru,“ doplnil.

Turecko prerušilo priame obchodné vzťahy s Izraelom v máji 2024 s požiadavkou na trvalé prímerie v Gaze a okamžitý vstup humanitárnej pomoci na toto palestínske územie. V roku 2023 dosahoval objem obchodu medzi oboma krajinami sedem miliárd dolárov.

Turecké médiá minulý týždeň informovali, že Ankara zaviedla zákaz lodnej dopravy spojenej s Izraelom, oficiálne oznámenie o tom však nezverejnili.

Ankara je ostrým kritikom izraelských útokov v Gaze. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan konanie Izraela opakovane označil za „genocídu“.

Vlani v novembri neudelili lietadlu izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga povolenie vstúpiť do vzdušného priestoru Turecka, keď cestoval na medzinárodný summit v Azerbajdžane. „Ako Turecko musíme zaujať stanovisko k určitým otázkam,“ komentoval Erdogan neskôr tento incident.
