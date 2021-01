Turecko zakázalo zverejňovanie reklám na viacerých sociálnych sieťach

Ankara 19. januára (TASR) - Turecko v utorok vydalo zákaz zverejňovania reklamy na sociálnych sieťach Twitter, Pinterest a Periscope. Zmienené platformy totiž nesplnili pravidlo vyplývajúce z nového tureckého zákona o sociálnych sieťach a neurčili si v tejto krajine svojho zástupcu zodpovedného za odstraňovanie sporného obsahu. Podmienku naopak splnil Facebook, na ktorom reklamu nezakázali, uvádza agentúra AFP.



Predmetnú kontroverznú legislatívu schválil vlani v júli turecký parlament. Zahraničným internetovým platformám, ku ktorým má v Turecku denne prístup viac ako milión užívateľov, nariaďuje, aby mali v tejto krajine zástupcu, ktorý na základe súdnych príkazov odstráni do 48 hodín tzv. urážlivý obsah.



Obhajcovia slobody prejavu sa na zákon pozerajú ako na snahu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana obmedziť politický diskurz a potlačiť disent, približuje AFP.



Zákaz zverejňovania reklám na zmienených troch platformách vstúpil do platnosti v utorok, pričom v prípade jeho neuposlúchnutia dostanú okrem samotných platformiem pokuty aj spoločnosti, ktoré na nich budú inzerciu zverejňovať. Uviedol to na Twitteri námestník tureckého ministra dopravy a infraštruktúry Ömer Fatih Sayan.



Ďalej povedal, že Ankara je odhodlaná urobiť "všetko nevyhnutné na ochranu údajov, súkromia a práv" svojich občanov. "Nikdy nedovolíme, aby v Turecku dominoval digitálny fašizmus a porušovanie pravidiel," dodal.



Ak budú zmienené platformy zákon naďalej ignorovať a nepodniknú potrebné kroky na jeho nápravu, turecké úrady im následne v apríli obmedzia rýchlosť dátového prenosu o 50 a v máji až o 90 percent, čím sa v krajine stanú prakticky nedostupnými, približuje AFP.



Sociálne siete vrátane Twitteru a Facebooku už v novembri nesplnili prvotný termín na stanovenie zástupcu, za čo následne dostali pokuty vo výške miliónoch eur.



Facebook však v pondelok avizoval, že vymenuje zmieneného zástupcu. Spoločnosť však dodala, že túto osobu stiahne, ak nadobudne pocit, že je vďaka nej nútená robiť kompromisy vo svojich zásadách. "Chceli by sme podčiarknuť, že naša platforma je miesto, kde užívatelia môžu uplatniť svoje právo na slobodu prejavu," uviedol Facebook v tejto súvislosti.



Facebook sa vyhlásením pridal k platformám YouTube, TikTok a Dailymotion, ktoré taktiež pristali na stanovenie zástupcov, za čo si vyslúžili kritiku aktivistov. Svoju kanceláriu v Turecku ešte v novembri otvorila aj ruská obdoba Facebooku, platforma VK.



Milena Buyumová z tureckej pobočky ľudskoprávnej organizácie Amnesty International uviedla, že rozhodnutie Facebooku (a ďalších platforiem) vystavuje tieto sociálne siete "vážnemu nebezpečenstvu, že sa stanú nástrojom štátnej propagandy".