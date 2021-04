Turecko zavedie od 29. apríla tvrdý lockdown

Ankara 27. apríla (TASR) - V Turecku budú od 29. apríla do 17. mája platiť doteraz najprísnejšie obmedzenia od začiatku koronavírusovej pandémie. Oznámil to v pondelok prezident Recep Tayyip Erdogan, informovala agentúra AFP.



Zatvoria sa školy obchody. Obyvatelia budú môcť, až na niekoľko výnimiek, opustiť svoje domovy iba na nakupovanie alebo návštevu lekára. Cestovanie v rámci krajiny bude povolené iba so súhlasom úradov a po prvý raz budú v nedeľu zatvorené aj supermarkety.



Erdogan uviedol, že bez prísnejších opatrení a spomalenia epidémie by cestovný ruch, obchody a školstvo zaplatili príliš vysokú cenu. Cieľom lockdownu je znížiť denný počet nových infekcií na 5000.



Týždňová incidencia, teda počet novonakazených na 100.000 obyvateľov za sedem dní, dosahuje v Turecku s takmer 84 miliónmi obyvateľov v súčasnosti hodnotu 428. Za uplynulých 24 hodín tam pribudlo viac ako 37.000 prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa koronavírusom SARS-CoV-2 infikovalo 4.629.969 ľudí, z toho 38.358 zomrelo na ochorenie COVID-19.



V Turecku sa už očkuje čínskou vakcínou CoronaVac. Dorazili tam aj prvé dodávky vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech a Ankara dosiahla dohodu s Ruskom o výrobe jej vakcíny Sputnik V.