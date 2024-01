Turecko zaviedlo vstupné pre zahraničných návštevníkov Hagia Sofia

Istanbul 16. januára (TASR) - Turecko začalo zahraničným turistom účtovať 25 eur za vstup do svetoznámeho Chrámu Božej múdrosti (Hagia Sofia) v Istanbule. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AFP.



Nový poplatok 25 eur za osobu sa platí od pondelka pri bočnom vchode do chrámu, ktorý je určený pre zahraničných návštevníkov. Hlavný vchod je vyhradený len pre tureckých občanov.



Turisti si tak môžu prezrieť Hagiu Sofiu, ktorá je súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, bez toho, aby narúšali moslimské modlitby. Vstupenka oprávňuje k vstupu na poschodie objektu, ako aj do tamojších muzeálnych priestorov.



Budova bývalého kresťanského chrámu slúžila dlhé roky len ako múzeum. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v roku 2020 rozhodol o jej opätovnej premenene na mešitu. Odsúdili to vlády viacerých západných krajín, Rusko i predstavitelia kresťanských cirkví.



Zavedenie relatívne vysokého vstupného bolo podľa agentúry AFP pre návštevníkov prekvapením a v pondelok, v prvý deň vyberania tohto poplatku, pamiatku navštívilo len veľmi málo turistov.



"Včera to ešte bolo bezplatné... turisti sú prekvapení," uviedol jeden zo zriadencov, ktorí majú na starosti usmerňovanie návštevníkov.



Prekvapené reakcie sa objavili napriek tomu, že toto opatrenie už vlani v októbri avizovalo turecké ministerstvo kultúry. Platiť po novom musia aj zahraniční moslimovia, dokonca aj v prípade, že sa do Hagie Sofie prišli modliť.



Hagia Sofia bola postavená v šiestom storočí n. l. ako monumentálna byzantská katedrála. Po dobytí Konštantínopola Osmanskou ríšou v roku 1453 ju premenili na mešitu. V roku 1934 zakladateľ moderného Turecka Mustafa Kemal Atatürk dekrétom vyhlásil za múzeum. Odvtedy bolo prístupné pre všetkých bez ohľadu na ich vierovyznanie.