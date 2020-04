Turecko zaznamenalo 126 úmrtí a 4000 nových prípadov nákazy

Istanbul 17. apríla (TASR) - Počet úmrtí v dôsledku koronavírusu v Turecku vzrástol v piatok o 126 na celkovo 1769. Turecko takisto zaznamenalo viac ako 4000 nových prípadov infekcie. Vyhlásil to minister zdravotníctva Fahrettin Koca, ktorého citovala agentúra DPA.



Celkový počet prípadov nákazy koronavírusom dosiahol v krajine 78.546, uviedol Koca. Vrchol nákazy by podľa neho malo Turecko dosiahnuť v priebehu desiatich dní.



Turecko už v dôsledku koronavírusu uzavrelo väčšinu verejných priestorov a pozastavilo leteckú dopravu. Prvý prípad 83-miliónová krajina zaznamenala 11. marca.



Minulý víkend vláda zaviedla v 31 najväčších mestách dvojdňové obmedzenie pohybu. To by malo pokračovať aj tento víkend - od piatkového večera až do nedeľnej polnoci.



Viceprezident Fuat Oktay takisto oznámil, že Turecko repatriuje zo zahraničia takmer 25.000 tureckých občanov z 59 krajín, aby tak mohli stráviť posvätný mesiac ramadán doma.



Ďalších 25.000 ľudí sa už vrátilo do Turecka. Podľa štátnej agentúry Anadolu v zahraničí koronavírusu podľahlo 320 Turkov.