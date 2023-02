Žena bola pod troskami v Turecku viac ako 100 hodín, vytiahli ju živú

Ankara 10. februára (TASR) - Nemeckí záchranári vytiahli v piatok v Turecku živú ženu z trosiek jej zrúteného domu, pod ktorými bola po ničivom pondelkovom zemetrasení uväznená 104 hodín. Ležala tam pod mŕtvym telom svojho manžela, informoval portál britského denníka The Guardian a agentúra AFP.



Úspech záchranárov v meste Kirikhan v juhotureckej provincii Hatay vyvolal nadšenie prizerajúcich sa ľudí.



Nemeckí záchranári opatrne položili 40-ročnú Turkyňu Zeynep Kahramanovú na nosidlá a niesli ju ponad rozbité kusy betónu a pokrútený kov.



"Teraz verím na zázraky," povedal na mieste Steven Bayer, líder tímu nemeckej neziskovej organizácie Medzinárodné pátranie a záchrana (ISAR). "Vidíte ľudí plakať a objímať sa. Je to obrovská úľava, že táto žena vyviazla z takých podmienok vlastne v dobrom stave. Je to veľmi silná žena," dodal. Kahramanová je teraz v stabilizovanom stave.



Tímu záchranárov trvalo vyše 50 hodín, kým sa krvopotne prehrabali cez trosky až k žene, neúnavne postupovali centimeter po centimetri. Opatrne sa prerezávali cez betónové bloky, aby si k nej vytvorili úzku cestičku. Boli s ňou aj v kontakte cez malú šachtu, ktorou jej podávali vodu. Žena ležala pod telom mŕtveho manžela, ale blízko nej boli aj telá ďalších členov rodiny.



Nemecká organizácia ISAR dokumentovala záchrannú akciu na Twitteri. Na jednom videu vidieť záchranára v červeno-žltej bunde, ako sa s Kahramanovou rozpráva cez malý otvor v sutinách. "Korkma," hovorí jej. V turečtine to znamená "neboj sa".



Pri masívnom zemetrasení, ktoré v pondelok nadránom zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskej hranice, zahynulo vyše 22.000 ľudí, z nich takmer 19.000 v Turecku. Nádeje, že záchranári ešte nájdu ďalších preživších, rýchlo miznú, pretože podľa expertov šance zachrániť životy prudko klesajú po 72 hodinách.