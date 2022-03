Turecko žiada Rusko o pomoc pri evakuácii svojich občanov z Mariupolu

Istanbul 13. marca (TASR) - Turecko požiadalo Rusko o pomoc pri evakuácii tureckých občanov, ktorí uviazli v obliehanom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny. Uviedol to v nedeľu turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, ktorého citovala agentúra AFP.



"Keď sme s ním (ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom) hovorili, požiadali sme o pomoc pri evakuácii našich občanov z Mariupolu," povedal Čavušoglu prítomným novinárom.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že mešitu v obliehanom prístavnom meste, v ktorej sa ukrývalo viac ako 80 civilistov vrátane niekoľkých tureckých občanov, ostreľovala ruská armáda.



Čavušoglu v súvislosti s tým uviedol, imám zmienenej mešity tieto správy "nepotvrdil". "Povedal, že na oblasť boli vypálené rakety," uviedol šéf tureckej diplomacie. Ako pripomenula AFP, ide o prvú reakciu Ankary na incident.



Čavušoglu povedal, že turecké úrady "stratili kontakt" s tureckými občanmi v Mariupole "po kolapse celej infraštruktúry". Ankara sa o informácie podelila s Ruskom a tiež "vyslala autobusy do regiónu, ale tie sa nemôžu dostať do mesta", pokračoval.



"Podporujeme územnú celistvosť Ukrajiny, ale v rámci humanitárnej pomoci musíme spolupracovať s oboma stranami," dodal Čavušoglu.