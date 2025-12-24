Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turecko získalo čiernu skrinku z lietadla líbyjského generála

Trosky tureckého vojenského lietadla 12. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Lietadlo Falcon 50 nahlásilo technický problém krátko po štarte z tureckej Ankary do líbyjskej metropoly Tripolis v utorok neskoro večer.

Autor TASR
Ankara 24. decembra (TASR) - Turecké úrady v stredu získali záznamy z kokpitu a letové údaje zo súkromného lietadla, ktoré v utorok havarovalo neďaleko Ankary, uviedol turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. Podľa líbyjskej vlády pri nehode zahynul náčelník líbyjského generálneho štábu Muhammad Alí Ahmad al-Haddad spolu s ďalšími štyrmi líbyjskými predstaviteľmi. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Yerlikaya novinárom v Ankare povedal, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie s cieľom „úplne objasniť“ príčinu havárie. Trosky z lietadla sa podľa neho nachádzajú na ploche asi troch štvorcových kilometrov.

Na záchranných a forenzných prácach sa podieľa viac ako 400 pracovníkov a vyše 100 leteckých a pozemných prostriedkov, vrátane dronov, potvrdil minister. Dodal tiež, že do Ankary pricestoval aj líbyjský tím, aby pomáhal pri vyšetrovaní.

Lietadlo Falcon 50 nahlásilo technický problém krátko po štarte z tureckej Ankary do líbyjskej metropoly Tripolis v utorok neskoro večer, vysvetlil Yerlikaya. Lietadlo po približne 40 minútach po vzlietnutí stratilo kontakt s tureckými letovými dispečermi a zrútilo sa v okrese Haymana južne od tureckého hlavného mesta.

Líbyjská delegácia sa vracala zo stretnutia v Ankare s tureckým ministrom obrany a náčelníkom armády. DPA pripomína, že Turecko je kľúčovým podporovateľom líbyjskej vlády, ktorú oficiálne uznáva aj OSN.

Al-Haddad bol podľa agentúry AP najvyšším vojenským predstaviteľom v západnej Líbyi. Zohral kľúčovú úlohu pri pokračujúcich snahách o zjednotenie líbyjskej armády sprostredkovaných OSN. Armáda v Líbyi je rozdelená podobne ako tamojšie inštitúcie.
