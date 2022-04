Turecko zneškodnilo v Čiernom mori ďalšiu námornú mínu

Ankara 6. apríla (TASR) - Tureckí vojenskí potápači zneškodnili námornú mínu plávajúcu v Čiernom mori. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu išlo už o tretiu mínu, ktorá sa našla v tureckých vodách. V stredu o tom informovalo turecké ministerstvo obrany. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Ukrajina aj Rusko sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za prítomnosť námorných mín v Čiernom mori. Špecialistom z Rumunska a Turecka sa na konci marca podarilo niektoré z nich zneškodniť.



Čierne more je spojené s Marmarským a Stredozemným morom cez prieliv Bospor, na ktorom leží aj Istanbul. Míny predstavujú nebezpečenstvo pre lode plaviace sa týmto úsekom, najmä ropné tankery. Prítomnosť mín v Bospore by podľa tureckého námorníctva mohla ohroziť obchodný dodávateľský reťazec.



Ruská tajná služba a subjekty trhu lodnej prepravy aj z iných krajín pred dvomi týždňami upozornili, že z ukrajinských prístavov pri Odese sa v dôsledku silnej búrky z kotevných lán odtrhlo niekoľko stoviek námorných mín, ktoré boli unášané do Čierneho mora. Viaceré krajiny preto vydali varovania pred plavbou do dotknutej oblasti. Ukrajinský úrad pre námornú dopravu tvrdenia o uvoľnení mín do Čierneho mora nazval ruskými "dezinformáciami" s cieľom dosiahnuť uzáveru určitých častí Čierneho mora. Neskôr Kyjev vyhlásil, že v Čiernom mori plávajú míny, ktoré Rusko ukoristilo po anexii ukrajinského polostrova Krym v roku 2014.