Turecko zostrelilo balistickú raketu smerujúcu z Iránu na jeho územie
Ministerstvo vo vyhlásení spresnilo, že pri incidente nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam.
Autor TASR
Ankara 4. marca (TASR) - Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany Severoatlantickej aliancie vo východnom Stredomorí zostrelili balistickú raketu vypálenú z územia Iránu ešte pred tým, ako vletela do tureckého vzdušného priestoru. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.
Strela preletela cez vzdušné priestory Iraku a Sýrie. „Balistická raketa odpálená z Iránu... bola včas zneškodnená prostriedkami protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO umiestnenými vo východnom Stredomorí a deaktivovaná,“ uviedol turecký rezort obrany.
Ministerstvo vo vyhlásení spresnilo, že pri incidente nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam. Dodalo, že Turecko si vyhradzuje právo reagovať na nepriateľské akcie. Zároveň varovalo zúčastnené strany, aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli konflikt na Blízkom východe eskalovať.
