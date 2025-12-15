Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turecko zostrelilo nekontrolovateľný dron letiaci z Čierneho mora

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zariadenie turecký rezort odhalil a sledoval v rámci bežných postupov a identifikoval ako bezpilotné lietadlo, ktoré stratilo kontrolu.

Autor TASR
Istanbul 15. decembra (TASR) - Turecko v pondelok zostrelilo bezpilotné lietadlo, ktoré „stratilo kontrolu“ a približovalo sa k jeho vzdušnému priestoru smerom od Čierneho mora, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Zariadenie turecký rezort „odhalil a sledoval v rámci bežných postupov“ a identifikoval ako „bezpilotné lietadlo, ktoré stratilo kontrolu“.

Aby sme predišli akýmkoľvek nepriaznivým dôsledkom, (dron) sme zostrelili v bezpečnej oblasti mimo obývaného územia,“ potvrdilo ministerstvo vo vyhlásení a dodalo, že do oblasti vyslalo stíhačky F-16.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uplynulý víkend varoval, že tento kľúčový región by sa nemal stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou. Erdogan sa v piatok v Turkménsku stretol so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom a vyzval ho na prímerie vzťahujúce sa na prístavy a energetický sektor.

AFP pripomína, že Turecko sa od začiatku vojny na Ukrajine snaží udržiavať vzťahy s Moskvou aj s Kyjevom.

Krajina zároveň kontroluje prieliv Bospor, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ukrajinského obilia a ruskej ropy do Stredozemného mora. V uplynulých týždňoch došlo v Čiernom mori k viacerým útokom, ktoré vyvolali ostrú kritiku zo strany Ankary. Turecko si v reakcii na ne predvolalo veľvyslancov Ruska aj Ukrajiny, dodáva AFP.
.

