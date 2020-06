Turecko zruší obmedzenie pohybu pre seniorov a maloletých

Ankara 9. júna (TASR) - Turecko zruší obmedzenie pohybu pre obyvateľov starších ako 65 a mladších ako 18 rokov. Oznámil to v utorok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého citovala agentúra AFP.



Okolo 7,5 milióna Turkov starších ako 65 rokov bude môcť opúšťať svoje domovy od 10.00 h do 20.00 h. Opatrenie, ktoré takmer úplne obmedzovalo pohyb seniorov, v krajine platilo od 21. marca z dôvodu koronavírusovej pandémie.



Rovnaké opatrenie zaviedla vláda pre maloletých 4. apríla. Aj táto skupina obyvateľov už bude môcť vychádzať von, avšak iba v sprievode rodičov.



Pre všetkých obyvateľov sú na verejnosti naďalej povinné rúška alebo iná ochrana tváre.



Turecko už uvoľnilo väčšinu opatrení, ktoré vláda zaviedla s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19. Od začiatku júna sa znovu otvorili reštaurácie, kaviarne, parky, pláže, knižnice, múzeá a ďalšie podobné inštitúcie, medzi nimi aj legendárny istanbulský Veľký bazár. Obnovili sa aj vnútroštátne lety do obmedzeného počtu tureckých miest a zrušený bol aj zákaz medzimestského cestovania.



Kiná a divadlá by sa mali znovu otvoriť od 1. júla.