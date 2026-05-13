Turecko zrušilo časť obchodných obmedzení s Arménskom
Autor TASR
Ankara 13. mája (TASR) - Turecko v stredu zrušilo niektoré obchodné obmedzenia voči susednému Arménsku. Ide o ďalší znak zlepšujúcich sa vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami, ktorých vzájomná hranica je dlhodobo uzavretá a ktoré nemajú nadviazané diplomatické styky. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.
Podľa nového nariadenia je teraz možné ako krajinu pôvodu a konečné miesto určenia tovaru uvádzať Turecko a Arménsko, hoci obchod bude naďalej prebiehať cez tretiu krajinu. Medzi oboma krajinami neexistuje funkčný hraničný priechod.
„Toto rozhodnutie má veľký význam pre prehlbovanie obchodných a podnikateľských vzťahov medzi oboma krajinami, podporu hospodárskej prepojenosti v regióne a zabezpečenie mieru a prosperity,“ uviedla hovorkyňa arménskeho ministerstva zahraničných vecí Ani Badalyanová.
Turecko bolo jednou z prvých krajín, ktoré v roku 1991 uznali nezávislosť Arménska od Sovietskeho zväzu. V roku 1993 však uzavrelo spoločné hranice a zastavilo priamy obchod so svojím susedom, čím vyjadrilo podporu spojeneckému Azerbajdžanu v prvej vojne o Náhorný Karabach.
Vzájomné vzťahy dlhodobo komplikuje smrť 1,5 milióna Arménov, ktorých počas prvej svetovej vojny vyvraždila Osmanská ríša. Arménsko a desiatky ďalších štátov tieto masakry považujú za genocídu. Turecko súhlasí s tým, že mnohí Arméni v Osmanskej ríši boli počas vojny zabití, ale popiera ich počet aj to, že išlo o genocídu.
Vlády v Ankare a v Jerevane postupne vzájomné vzťahy normalizujú, najmä od ukončenia konfliktu o Náhorný Karabach po víťazstve Azerbajdžanu v roku 2023. Na konci apríla sa dohodli na sprevádzkovaní prerušenej železničnej trate Gyumri (Arménsko) – Kars (Turecko) a letecká spoločnosť Turkish Airlines uskutočnila v marci svoj prvý priamy let medzi Istanbulom a Jerevanom. Minulý týždeň podpísali dohodu o obnove stredovekého mosta Ani na spoločnej hranici.
Jerevan má záujem o trvalé otvorenie vzájomnej hranice. Ankara súhlasí, avšak len v prípade, ak Arménsko podpíše mierovú zmluvu s Azerbajdžanom. Jerevan a Baku síce v auguste minulého roka po sprostredkovaní Spojenými štátmi uzavreli dohodu, ktorá ukončila takmer 40 rokov trvajúci konflikt, formálnu mierovú zmluvu zatiaľ nepodpísali.
Hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí Öncü Kečeli v stredu potvrdil, že diskusie o otvorení hranice pokračujú.
